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Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan kimliği belirsiz 2 kişi aranıyor

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Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan kimliği belirsiz 2 kişi aranıyor
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Adana Sarıçam'da akşam saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi molotofkokteyli attı. Molotofun biri iş yerine isabet etti, çıkan yangın çevredekilerce söndürülürken maddi hasar oluştu; polis saldırganları arıyor.

Adana'da inşaat malzemeleri satan bir firmaya molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Saldırganlar kaçarken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kurşunlandığı öne sürülen inşaat malzemeleri satan bir iş yerine bu kez de kimliği belirsiz 2 kişi molotofkokteyli atarak saldırı düzenledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

1 molotofkokteyli isabet etti

2 şahsın attığı molotofkokteylinin birisi iş yerine isabet ederken, iş yerinde çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri ise güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Ekipler bölgede çalışma yapıp saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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