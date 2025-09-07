Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu Karayolu Tepecikören Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Sibel K. ile araçtaki Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi Kozan Devlet Hastanesinde yapılan Aden Hifa T., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA