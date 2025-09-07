Haberler

Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan-Mansurlu Karayolu Tepecikören Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu Karayolu Tepecikören Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Sibel K. ile araçtaki Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi Kozan Devlet Hastanesinde yapılan Aden Hifa T., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Gözler yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.