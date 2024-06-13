Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, 31 yaşındaki kızına ve 7 yaşındaki torununa defalarca ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edilirken anne ve oğlunun cansız bedenleri morga kaldırıldı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, bu sabah saatlerinde ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

7 YAŞINDAKİ ALP KENDİSİNİ VURAN DEDESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti. Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

KIZINI VE TORUNUNU KATLEDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.