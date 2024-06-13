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Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

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Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için aracına binen 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti. Cinayetin baba kız arasındaki bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi. 7 yaşındaki Alp'in yaralı halde kendisini vuran dedesinden kaçma detayı ise yürek parçaladı.

Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, 31 yaşındaki kızına ve 7 yaşındaki torununa defalarca ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edilirken anne ve oğlunun cansız bedenleri morga kaldırıldı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, bu sabah saatlerinde ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı

7 YAŞINDAKİ ALP KENDİSİNİ VURAN DEDESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti. Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı

KIZINI VE TORUNUNU KATLEDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Adana Baba Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

hakan er:

BU CANİ NEFES ALMAMALI

18
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şahabettin Ayyıldız:

Ya Rabbim sen büyüksün, gel de yorum yap

17
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Uğur Onur:

Yani 7 yaşında bir çocuk öldürebilecek kadar cani insanlar hep aramızda.Ne kadar zor zamanlar.Kim neci belli değil,şansa yaşıyoruz.

0
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Temha Arak:

çok kotü olmuş bir insan evladini.....

0
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