Adana'daki Hastanede Depremin Aniden Patlak Vermesi Panik Yarattı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme hastanede yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hastalar ve yakınları, sarsıntı ile birlikte hastane bahçesine kaçtı.
Depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasında
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte birçok noktada sarsıntı hissedildi. Tedavi olmak için Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar depreme hastanede yakalandı. Depremin sarsıntısıyla birlikte panik olan hastalar kaçışmaya başlarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan koridorlarda gezinen hastalar ve yakınları da sarsıntıyla birlikte kendilerini hastane bahçesine attı.