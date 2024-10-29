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Adana'daki Hastanede Depremin Aniden Patlak Vermesi Panik Yarattı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme hastanede yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hastalar ve yakınları, sarsıntı ile birlikte hastane bahçesine kaçtı.

Depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasında

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte birçok noktada sarsıntı hissedildi. Tedavi olmak için Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar depreme hastanede yakalandı. Depremin sarsıntısıyla birlikte panik olan hastalar kaçışmaya başlarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan koridorlarda gezinen hastalar ve yakınları da sarsıntıyla birlikte kendilerini hastane bahçesine attı.

Adana'daki Hastanede Depremin Aniden Patlak Vermesi Panik Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Hastane Deprem Yaşam Kozan Adana

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