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Zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz eden bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz eden bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçi tutuklandı.

Adana'da yüzde 25 zihinsel engelli ve o zaman 14 yaşında olun kız çocuğu C.İ.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bekçiler ilk kez hakim karşısına çıktı. Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada tanıklar ve sanıklar dinlendikten sonra, mahkeme heyeti, sanık Mehmet Can D.'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

MESAİ ARKADAŞLARI İDDİALARI DORULADI

3 bekçinin yargılandığı dosyanın iddianamesi geçtiğimiz temmuz ayında kabul edilmişti. 2 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkan bekçiler hakkında, eski mesai arkadaşları tanıklık etti. Bekçilerin mahkemede verdiği ifadeler, Mehmet Can D. hakkındaki cinsel istismarı iddialarını doğruladı.

MAHKEME BAŞKANI HER AYRINTIYI TEK TEK İNCELEDİ

Avukat Merve Şahin, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bir bekçiye tutuklama kararı verildi. Saat 13.00'de başlayan duruşma 20.00'ye kadar sürdü. Mahkeme başkanı her ayrıntıyı tek tek inceledi. Tanık sayısı da fazla olduğu için uzun sürdü. 6-7 civarında tanık bekçi vardı. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattılar. Sadece bir kişi hiçbir şey bilmediğini söyledi" dedi.

"TUTUKLAMAYI BEKLİYORDUK"

Tanıkları dinleyip, sanıkların savunmasını alan mahkemenin bir bekçinin tutuklanmasına karar verdiğini kaydeden avukat Şahin, "Karar için aralık ayında yapılacak duruşmayı bekleyeceğiz. Tutuklamayı bekliyorduk. Dosya delil bakımından Mehmet Can D.'yi işaret ediyordu. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak kaçma ihtimalini göz önünde bulundurdu" diye konuştu.

Davanın karar duruşması Aralık ayında görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahkeme Ceyhan adana

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