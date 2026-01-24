Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde üzerinde seyir halinde olan işçi servisi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

SERVİS ARACININ CAMINI KASKIYLA KIRDI

Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü.