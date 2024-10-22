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Isıtıcıdan çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı

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Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıka yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu.

ANNE KURTULDU

Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Isıtıcıdan çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Hasan Turk:

Evlat acisi zor sabir dilerim.

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sade vatandaş:

muhtemelen elektirikli battaniye kullanmışlar bu battaniyenin yatağı ısıttıktan sonra kullanılması çok tehlikelidir yatarken fişten çekilmesi lazım

30
2
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Burak KILIÇ:

imkansızlık ,fakirlik yokluk ne dersen de acı bi sınav..Rabbim sabır versin Allah rahmet eylesinn

24
4
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Serkan Kaplan:

Bazen kelimler hiç bir boka yaramaz. Allah Rahmet eylesin. Allah anasına babasına sabır versin.

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3
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

lütfen ısıtıcıyı kapatmadan asla uyumayalım, hiç bir şeyi yakmasa kendini yakabilir, kablo dumanı zehirler

13
0
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Cevoli:

Yatağın altına ısıtıcı mı konulur

11
1
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ibrahim ibrahim:

BU DÜNYADA ÖYLE ŞEYLER OLUYOR Kİ TANRININ BUNLARA NEDEN İZİN VERDİĞİNE ŞAŞIYORUM :(

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5
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Cafer KILIÇ:

Fakirlik yokluk cehalet ölen çocuklara Allah Rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum

5
1
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Yunus Deliorman :

keşke ülkelerinden hiç gelmeselerdi de ölmeselerdi

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