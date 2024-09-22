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Adana'da Yağmur Sebebiyle Sokaklarda Kayıkla Geziyoruz

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Adana'da etkili olan şiddetli yağış sonrası sokaklar suyla dolarken, mahalle sakinleri kayıkla gezerek durumu sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar, her yağmurda yaşanan bu soruna tepki gösterdi.

Venedik değil Adana : Su basan sokakta kayıkla gezdiler

ADANA - Adana'da şiddetli yağış nedeniyle su basan sokakta bazı vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı 70651 sokağı da su basınca vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı.

Şehmus Tekin isimli vatandaş, her yağmurda sokakların su altında kaldığını belirterek, "Bu duruma tepki göstermek için kayıkla gezdik. Bir türlü bu sokak çözülmüyor. Her yağmur aynı durumu yaşıyoruz. İnsanlar 1. katlarda oturamıyor bu sokakta" dedi.

Mahalle sakinlerinden Halime Şah, "Her yağmur evimizi su basıyor. İstinat duvarı yaptırmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Adana'da Yağmur Sebebiyle Sokaklarda Kayıkla Geziyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa

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