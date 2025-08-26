Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıslar "Satıcı değil, bağımlıyız" diyerek savunma yaptı ancak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda B.A., E.C., A.B., A.A. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 pakette toplam 610 gram bonzai, 7 pakette toplam 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 49 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 117 adet sentetik ecza, 50 gram esrar ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin ifadesinde "Satıcı değil, bağımlıyız" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA