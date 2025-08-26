Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 5 şüpheli, 'satıcı değil, bağımlıyız' savunması yapsa da tutuklandı. Operasyonda 610 gram bonzai, 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıslar "Satıcı değil, bağımlıyız" diyerek savunma yaptı ancak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda B.A., E.C., A.B., A.A. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 pakette toplam 610 gram bonzai, 7 pakette toplam 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 49 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 117 adet sentetik ecza, 50 gram esrar ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin ifadesinde "Satıcı değil, bağımlıyız" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.