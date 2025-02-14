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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1680 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1680 Hap Ele Geçirildi
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda 1680 uyuşturucu hap ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1680 hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, İmamoğlu ilçesinde plakası belirtilmeyen bir araca operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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