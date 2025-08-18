Adana'da Uyuşturucu Krizi: Bir Kişi Otomobilin Kaputunda Değişik Hareketler Yaptı

Adana'da Uyuşturucu Krizi: Bir Kişi Otomobilin Kaputunda Değişik Hareketler Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, otogar çevresinde otomobilin kaputuna yaslanarak tuhaf hareketler sergiledi. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve bağımlılık sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler sergiledi.

İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aleyna Dalveren'in isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi

Ünlü fenomenin isyanı sonuç verdi! Altınlar geri geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.