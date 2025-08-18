Adana'da Uyuşturucu Krizi: Bir Kişi Otomobilin Kaputunda Değişik Hareketler Yaptı
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, otogar çevresinde otomobilin kaputuna yaslanarak tuhaf hareketler sergiledi. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve bağımlılık sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler sergiledi.
İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa