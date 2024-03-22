Üniversite öğrencisini otobüste taciz eden şüpheli, döverek polise teslim edildikten sonra tutuklandı

Adana'da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda muhasebeci olarak çalışan 24 yaşındaki Burcu A., başına gelen olayla neye uğradığını şaşırdı. Bindiği otobüste taciz edilen genç kadının çığlık atmasıyla vatandaşlar tacizciyi dövdü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ARKA KOLTUĞA OTURUP TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Olay, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde özel halk otobüsüne bindi. Hüseyin S. adlı şahıs, daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.'nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.'yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğa oturdu. Şüphelini, Burcu A.'yı taciz etmesi üzerine genç kadının attığı çığlık üzerine şüpheli, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"

Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi. Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.