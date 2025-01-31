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Adana'da Uçuruma Düşen Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Uçuruma Düşen Kamyonette 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sülemişli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan Kozan'a sebze almak için gelen 52 ADE 426 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Fahri Yiğit, virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonetle uçurumdan aşağı düştü. Kazada sürücü yaralanırken yanındaki İsmail Şen (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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