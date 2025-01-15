Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Adana'da Üç Kişi Evlerinde Ölü Bulundu

Adana'da Üç Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde karı-koca boğazlarının kesilerek, kız kardeşi ise kalbinden bıçaklanarak ölü bulundu. Olayın detayları polis tarafından araştırılıyor.

Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64), eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112'yi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.