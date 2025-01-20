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Adana'da Tırın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü iki tır arasında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da iki tır arasında kalan motosiklet sürücüsü, çarptığı tırın altına girerek hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çevik kullandığı 01 AYY 228 plakalı motosiklet ile, Y.Ç idaresindeki tır ile Y.Y idaresindeki tırın arasında kaldı. Arada kalan Çevik, motosikletiyle Y.Ç'in kullandığı 27 AOH 825 plakalı tıra çarpıp altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çevik'in öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Tırın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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