Adana'da Tırda 420 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Tırda 420 Tabanca Ele Geçirildi
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Adana'da, silah kaçakçılığına yönelik bir operasyonda, durdurulan bir tırın içindeki traktör ve tarım ekipmanlarının arasına gizlenmiş 420 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda tır şoförü ve iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince durdurulan tırda traktör ve tarım ekipmanlarının içine gizlenmiş 420 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili geniş çaplı çalışma yaptı. Çalışma kapsamında silah ticareti yapan şebeke belirlenerek takibe alındı. Şüpheli grubun, tabancaları farklı illerden temin ederek tırla sevk ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Konya üzerinden Adana'ya gelecek olan silahların olduğu tır takibe alındı. Konya ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği tır, Ceyhan ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan aramada tırın dorse kısmındaki traktör ve tarım aletlerine zulalanmış 420 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda tır şoförü H.E. (36) ile yanındaki A.E. (20) gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke ile bağlantısı olduğu belirlenen A.E.'yi (22) Şırnak'ta, M.D.'yi (24) ise Şanlıurfa'da yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise serbest kaldı. Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen silahların Adana'da tek seferde yakalanan en fazla ruhsatsız tabanca olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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