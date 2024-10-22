Üye Girişi
Haberler

Adana'da Şizofren Oğul, Ailesini Tabancayla Vurdu

Adana'da Şizofren Oğul, Ailesini Tabancayla Vurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıçam ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki S.A., şizofreni hastalığı sebebiyle ailesiyle yaşadığı tartışmaların ardından annesi, babası ve anneannesini uyudukları sırada tabanca ile vurdu. Olayda anne ve anneanne yaşamını yitirirken, baba ağır yaralandı.

Adana'da evin şizofren oğlu; annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne olay yerinde öldü. Şüpheli, evin içerisinde cinayet ekiplerince yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan S.A. (26) dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

Polisi arayıp ailesinin vurulduğunu söyledi

S.A, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayetini itiraf ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler şizofreni Politika 3-sayfa Sarıçam Cinayet adana Baba Suç

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

 Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mapo tofu tarifi! En güzel mapo tofu tarifi! Mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu için malzemeler! MasterChef karides creole tarifi! En güzel karides creole tarifi! karides creole tarifi nasıl yapılır? Karides creole için malzemeler! MasterChef Laab tarifi! En güzel Laab tarifi! Laab tarifi nasıl yapılır? Laab için malzemeler! MasterChef phall curry tarifi! En güzel phall curry tarifi! Phall curry tarifi nasıl yapılır? Phall curry için malzemeler! MasterChef chili con carne tarifi! En güzel chili con carne tarifi! Chili con carne tarifi nasıl yapılır? Chili con carne için malzemeler! MasterChef chocolate rocky road tarifi! En güzel chocolate rocky road tarifi! Chocolate rocky road tarifi nasıl yapılır? Chocolate rocky road için mal MasterChef egusi çorbası tarifi! En güzel egusi çorbası tarifi! Egusi çorbası tarifi nasıl yapılır? Egusi çorbası için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Ekim Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Ekim Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak 2024? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Ekim Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.