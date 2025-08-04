Adana'da Silahlı Genç Eylem Hazırlığı İçin Yakalandı

Adana'da Silahlı Genç Eylem Hazırlığı İçin Yakalandı
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Adana'da sevgilisinin ailesinin onaylamadığı ilişkisi nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen M.K., silah ve mermiyle yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Adana'da sevgilisinin ailesi tarafından ilişkisi onaylanmayan ve silahla dışarı çıkan genç bunaltıcı sıcakta montla dışarı çıkınca yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye görevini icra ettiği sırada bunaltıcı sıcağa rağmen mont ve eldivenle dolaşan motosikletli kişilerden şüphelendi. Durdurulmak istenen motosikletin plakasız olduğu ve üzerindeki kişilerin kaçmaya çalıştığı fark edildi. Yaklaşık 2 kilometrelik takipten sonra motosiklet durduruldu. Şüpheliler, Ü. K. ve M. K., gözaltına alındı. Üzerindeki kıyafetleri inceleyen ekipler, M. K.'nin çift kat kıyafet giydiğini, belinde ise ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi taşıdığını tespit etti. Gözaltına alınan M.K.'nin, ailesiyle birlikte olan sevgilisine yönelik baskılardan dolayı bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

"Duygusal çöküntü yaşıyordum"

Emniyetteki ifadesinde "Duygusal bir çöküntü yaşıyordum, kendimi korumak için silah taşıyordum" diyen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan arkadaşı Ü. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı sürücüye 15 bin 709 lira idari para cezası kesildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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