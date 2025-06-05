Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 11 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çelik yelek ile 11 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet çelik yelek, 83 adet mermi ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanına kafede silahlı saldırı

Tatil cennetinde kanlı pusu! İş insanını kafede otururken vurdular
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.