Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da seyir helindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede yangın tüm aracı sardı. Alev alev yanan aracı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahele ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. - ADANA

