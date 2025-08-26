Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adana'da seyir helindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede yangın tüm aracı sardı. Alev alev yanan aracı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahele ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. - ADANA