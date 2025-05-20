Adana'da Sevgilisi Tarafından Vahşice Katledilen Genç Kızın Annesi Gözyaşlarına Boğuldu

Adana'da Sevgilisi Tarafından Vahşice Katledilen Genç Kızın Annesi Gözyaşlarına Boğuldu
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Adana'da sevgilisi tarafından bıçakla katledilen 23 yaşındaki Şevval Çiftçi'nin annesi, acı haberi aldığında adli tıp kurumunda gözyaşlarına boğuldu. Katil zanlısı Engin Yüce'nin cinayetten sonra bıraktığı 6 sayfalık notta, ailevi problemlerden bahsettiği öğrenildi.

Adana'da sevgilisi tarafından vahşice katledilen genç kızın annesi adli tıp kurumunda gözyaşlarına boğulurken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra intihar eden katil zanlısının 6 sayfalık not bıraktığı, "Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadeler yazdığı öğrenildi.

Olay, 19 Nisan akşam saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi.

Cinayetten sonra 6 sayfa not yazdı

Kız arkadaşını öldürdükten sonra Yüce'nin intihar etmeden önce yemek masasında 6 sayfalık bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Polisin ele geçirdiği notta, "Annem ve kardeşim uzun süredir benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızının cenazesini teslim almaya gelen acılı anne Sibel Çiftçi'nin ağıtları yürekleri dağladı. Çiftçi, "Yavrum gittim, çocuğum içeride yatıyor. Ben kuzuma yetişemedim. Ben ciğerime yetişemedim. Yavrum kuzum hiç beni düşünmedin kuzum. O kadar can çekiştin, ciğerim yetiş dedin de mi duymadım kuzum. Kızımı getirin çok özledim" diye ağladı.

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazenin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu köyüne defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, katledilen genç kızın babası Tayyar Çiftçi'nin polis okulunda sivil memur, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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