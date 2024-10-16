Üye Girişi
Haberler

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen kadının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sevgilisi Emre Naynal tarafından öldürülen Ayşegül Sefer'in sosyal medya hesabında katiliyle olan fotoğraflarına 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notlarıyla paylaşımları ortaya çıktı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 13 Ekim günü meydana gelen olayda Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi Ayşegül Sefer'i (40) göl kıyısına götürmüş, burada önce kadını öldürmüş sonra da aynı tabanca ile intihar etmişti.

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen kadının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

SOSYAL MEDYADA KATİLİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Çocuklarının babası, aynı zamanda katiliyle "Huzurum", "Sırtımı dayadığım dağım" paylaşımları dikkat çekti. Ayşegül Sefer ve Emre Naynal çiftinin 2 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken, yakınları ise çiftin aralarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde polise ifade verdi. Ayşegül Sefer'in sosyal medya hesabında katili Emre Naynal ile fotoğraflarını "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen kadının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sosyal Medya 3-sayfa Magazin Medya adana Hukuk Suç

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Kasım Gülpınar depreme canlı yayında yakalandı

Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı
Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
500

Yorumlar (2)

Vodafone KARDELEN:

hangi yolda gidersen o yolda harcanırsın

5
0
yanıtYanıtla
Aydin Ayaydin:

Cok uzucu

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? PEGASUS KAMPANYA Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.