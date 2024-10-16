Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen kadının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 13 Ekim günü meydana gelen olayda Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi Ayşegül Sefer'i (40) göl kıyısına götürmüş, burada önce kadını öldürmüş sonra da aynı tabanca ile intihar etmişti.

SOSYAL MEDYADA KATİLİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Çocuklarının babası, aynı zamanda katiliyle "Huzurum", "Sırtımı dayadığım dağım" paylaşımları dikkat çekti. Ayşegül Sefer ve Emre Naynal çiftinin 2 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken, yakınları ise çiftin aralarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde polise ifade verdi. Ayşegül Sefer'in sosyal medya hesabında katili Emre Naynal ile fotoğraflarını "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla yaptığı paylaşımı dikkat çekti.