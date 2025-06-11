Adana'da Saman Yüklü Araçta Yangın Çıktı

Saman yüklü araç alev alev yandı

ADANA - Adana'da saman balyası yüklü araç alev alev yandı.

Olay, Feke- Kozan Karayolu Suluhan Mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 01 AYJ 072 ticari araç, ilk belirlemelere göre balatalardan alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek, 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Merkez bölgeye yakın olan orman ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan araca müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.