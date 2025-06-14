Adana'da Sahte Alıcı Çetesi Çökertildi: 4 Tutuklama

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Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 kişiyi dolandıran sahte alıcı çetesi çökertildi. 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebekenin, satıcıların ürünlerini teslim aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlendi.

Adana'da "sahte alıcı" çetesi çökertildi: 4 tutuklama

ADANA - Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi, yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Şebekenin, satıcıları evlerine çağırıp ürünleri teslim aldıktan sonra 'Ücreti banka hesabına göndereceğiz' diyerek kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Alınan bigliye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, mobilya ve kurbanlık hayvan satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin Cono Aşireti mensubu olduğu, alıcı gibi davranarak satıcıları kendi adreslerine çağırdıkları, ürünleri teslim aldıktan sonra banka havalesi vaadiyle ortadan kayboldukları tespit edildi.Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel tacizle suçlama tehdidiyle sindirmeye çalıştığı ve böylece şikayetçi olmalarının önüne geçmeye çalıştığı da belirlendi.

Kapılar koçbaşıyla kırıldı

Tüm bilgilere ulaşana polis, özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskınlarda demir kapılar koçbaşıyla kırıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler, tüm ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü.Ancak ifade ve deliller doğrultusunda 13 satıcının mağdur edildiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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