Klima borusu bomba gibi patladı: Müşteriler sokağa kaçtı

Adana'da bir restoranın klima dış ünitesindeki borunun patlaması sonucu, restoranda oturan kişiler panik içinde sokağa kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.

Adana'da bir restoranın klima dış ünitesindeki borunun patlaması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Restoranda oturan kişiler panikle sokağa kaçarken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. İş yerinin klimasının dış ünitesinde bulunan boru bilinmeyen bir sebeple patladı. Yaşanan patlamayla iş yerinde oturanlar korku içerisinde dışarı kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan patlamada şans eseri kimse yaralanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
