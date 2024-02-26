Adana'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleğini Anlattı
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anasınıfı öğrencilerine polis meslek tanıtımı yaparak, çocuklara olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Polis, bilgilendirmenin ardından, çocuk polis kimliği hediye etti.
Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anasınıfı öğrencilerine polis meslek tanıtımı yaparak, çocuklara olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Polis, bilgilendirmenin ardından, çocuk polis kimliği hediye etti. - ADANA