Adana'da Orman Yangınları ve Uçak Kazası: 7 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Orman Yangınları ve Uçak Kazası: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da meydana gelen iki orman yangını nedeniyle toplam 7 şüpheli tutuklandı. 18 Haziran'daki anız yangınının ormana sıçraması ve 19 Haziran'daki yangın sırasında bir yangın söndürme uçağının kırıma uğraması olaylarıyla ilgili kişiler adliyeye sevk edildi.

Adana'da bir yangın söndürme uçağının müdahale ederken kırıma uğramasına neden olan orman yangınıyla ilgili 5, başka bir orman yangına neden olan 2 olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 18 ve 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Bozcalar ile Fadıl Mahallesi'nde iki ayrı orman yangını meydana gelmişti.

18 Haziran'da anız yangını ile başlayıp ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheliler D.A. ile F.Ç. yakalandı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangını çıkardıklarını itiraf eden 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uçak düşmesine neden olan yangına: 5 tutuklama

İkinci yangın ise 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı. 12 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile 28 kara ekibiyle müdahale edilen orman yangını yaklaşık 8 saatlik mücadele ile söndürülmüştü. Yangına müdahale için Seyhan Baraj Gölü'nden su alıp kalkış yapmaya çalışan bir yangın söndürme uçağı da düşmüş, 2 pilot sağ kurtulmuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili güvenlik güçleri de çalışma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın çıkarılmasıyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 5 şüpheli jandarma da ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peşpeşe çıkan 2 orman yangınında toplam 7 şüpheli tutuklanmış oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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