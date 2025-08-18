Adana'da Orman Yangını 8 Saatlik Mücadelenin Ardından Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, 6 helikopter, 2 uçak ve 71 araçla yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Üçtepe Mahallesi'nde iki ayrı noktada başladı ve soğutma çalışmaları başladı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını 8 saatin ardından kontrol altına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.00'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangına, 6 helikopter, 2 uçak ve 71 araçla havadan ve karadan müdahale edildi. 8 saatlik müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'nin yeni teklifine Benfica'dan dakikalar içinde cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.