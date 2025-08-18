Adana'da Orman Yangını 8 Saatlik Mücadelenin Ardından Kontrol Altına Alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.00'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangına, 6 helikopter, 2 uçak ve 71 araçla havadan ve karadan müdahale edildi. 8 saatlik müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa