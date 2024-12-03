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Adana'da öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi

Adana'da öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Kasım günü Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü Mustafa Savaş, bir öğrenciyi uyarmasının ardından velinin ve yakınlarının saldırısına uğradı. Okul müdürü aldığı darbeler sonucu yaralandı. Okul müdürü veli ve yakınlarından şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili, okulda açıklama yaptı. Sarıgeçili, yaşanan bu saldırının eğitim camiasına yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Eğitim çalışanlarına şiddet, toplumun geleceğine yapılan saldırıdır"

Sarıgeçili, "Bu saldırı, yalnızca bir eğitimciye değil, eğitim sistemine ve toplumun geleceğine yapılmış bir darbedir. Çocuklarımızın gözleri önünde gerçekleşen bu vahim olay hem öğrencilere hem de eğitim camiasına derin bir travma yaşatmıştır" dedi.

Sarıgeçili, bu menfur olayın ardından yetkililere çağrıda bulunarak atılması gereken adımlarla ilgili şu talepleri sıraladı:

"Yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli. Eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek amacıyla caydırıcı düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce uygulanmalı. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı. Şiddet olaylarını önlemek için okullarda güvenlik personeli istihdam edilmeli ve önleyici tedbirler alınmalı. Toplumsal Farkındalık Oluşturulmalı: Kamu spotları ve eğitim programlarıyla eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda toplum bilinçlendirilmelidir."

"Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız"

Sarıgeçili, eğitim çalışanlarının yalnız olmadığını ve bu süreçte hukuki mücadelenin takipçisi olacaklarını belirterek, "Müdürümüz Mustafa Savaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eğitim çalışanlarına yapılan bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Bu olayın takipçisi olacak ve adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Darp edilen müdür Savaş ise olaya tepki göstererek, "Eğitimci olarak görevimizi yaparken böyle bir saldırıya uğramak hem şahsım hem de eğitim camiası için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bu saldırı, yalnızca bana değil, tüm eğitim çalışanlarına yapılmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için toplum olarak duyarlılık göstermeliyiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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