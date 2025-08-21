Adana'da Motosiklet Üzerinde Tabancayla Ateş Eden Çocuk, Arkadaşının Ölümüne Neden Oldu

Adana'da motosiklet üzerinde tabancayla ateş ederek arkadaşlarına gösterişte bulunduğu iddia edilen ve motosikleti süren 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olan 16 yaşındaki şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde oturan M.E.Ş., iddiaya göre tabancası ile boş arazide ateş etmek için arkadaşı Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosiklet ile 22 Nisan'da Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ne gitti. Yolda, motosikletin arkasında oturan M.E.Ş. arkadaşlarına gösterişte bulunmak için tabancasıyla ateş etti. Şüphelinin elindeki tabanca ilk ateşden sonra tutuklık yaptı, daha sonra ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, motosikleti süren arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman'ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Hirman, tedavi gördüğü hastanede 29 Nisan günü hayatını kaybnetti, arkadaşı M.E.Ş. ise tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, motosiklet sürücüsü arkadaşını kazara öldürdüğü iddia edilen M.E.Ş. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcı, sanık M.E.Ş. ile ilgili "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Olası Kastla Adam Öldürme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, çocuk sanığın, öldürme olayını olası kastla işlemesi ve yaşının küçük olması nedeniyle 11 yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 4 yıla kadar olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sanığın savunması ile olayın tek görgü tanığı S.M.'nin ifadesi ve otopsi raporuna yer verildi. Sanık M.E.Ş. iddianamede yer alan savunmasında, ölen Hirman ile arkadaş olduklarını, aralarında herhangi bir husumetin olmadığını belirtti. Olay günü arkadaşları S.M. ve Hirman ile motosiklet gezisine çıktıklarını ifade eden M.E.Ş., olay anını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarım merak ettiği için tabancamı da yanıma aldım. Benim motosikletimi S.M. kullanıyordu. Ben de Murat Aras Hirman'ın motosikletinin arkasına bindim. Motosiklet ile seyir halindeyken tabanca kemerimi sıktı. Bu nedenle tabancayı çıkartmaya çalıştığım sırada tabanca ateş aldı. Murat 'vuruldum' diye bağırdı. Bunun üzerine motosikleti durdurup Murat'a müdahale edip 112'yi aradım. Arkadaşıma zarar vermek gibi bir kastım yoktu."

"Bize dönerek 'sıkarım' dedi

Olayın tek görgü tanığı S.M. ise, M.E.Ş.'nin motosikletle giderken havaya bir el ateş ettiğini belirterek, "Daha sonra M.E.Ş. bize dönerek 'sıkarım' dedi. Belli bir süre motosikletle hareket ettikten sonra M.E.Ş. tekrar ateş etmek için tabancayı havaya kaldırdı, ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine M.E.Ş. silahla uğraşmaya başladı. Bu esnada silah bir anda patladı ve kurşun motosikleti kullanan Murat'a isabet etti" dedi.

Savcı değerlendirmesi

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise, tüm dosya kapsamı incelendiğinde, "Suça sürüklenen çocuğun maktul ile husumetinin olmadığı ancak ruhsatsız tabancasını bir kez ateşlediği ardından tutukluk yapması nedeniyle tabancayla uğraştığı, failin, fiilin muhtemel bazı neticelerin gerçekleştirilebileceğini öngörmesine ve bu neticelerin gerçekleşmesini mümkün ve muhtemel olmayarak tasavvur etmesine rağmen muhtemel neticeyi kabullenerek fiili işlemesi durumunda olası kast halinin söz konusu olacağı, olayda suça sürüklenen çocuğun olay sırasında silah kullanması nedeniyle gerçekleşen her neticeden sorumlu olduğu, netice olarak TCK'nın 81/1, 21/2 maddesinde düzenlenen olası kastla adam öldürme suçunu ve 6136 Sayılı Yasanın 13/2. Maddesinde düzenlenen suçu işlediğinin bilgi sahibi beyanı, suça sürüklenen çocuğun tevilli ikrar içeren savunması, kolluk tutanakları, uzmanlık ve otopsi raporu neticesinde anlaşılmaktadır" denildi.

Sanık çocuk M.E.Ş. önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak. - ADANA