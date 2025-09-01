Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında
Adana'da masaj salonuna düzenlenen baskında iş yeri sahibi ve biri 17 yaşındaki 4 kadın, polisi güvenlik kameralarından fark edince gizli geçitten çatıya kaçtı. Ancak polis ekipleri kısa sürede hepsini yakalayarak gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi.
23 YAŞINDAKİ PATRON VE 4 KADIN GİZLİ GEÇİTTE YAKALANDI
Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı. Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.
KURTARILANLARDAN BİRİ 17 YAŞINDA
Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.
İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., 'Fuhşa aracılık veya zorlama' ve 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarından tutuklandı.