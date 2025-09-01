Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında
Güncelleme:
Adana'da masaj salonuna düzenlenen baskında iş yeri sahibi ve biri 17 yaşındaki 4 kadın, polisi güvenlik kameralarından fark edince gizli geçitten çatıya kaçtı. Ancak polis ekipleri kısa sürede hepsini yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi.

23 YAŞINDAKİ PATRON VE 4 KADIN GİZLİ GEÇİTTE YAKALANDI

Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı. Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Adana'da Masaj Salonuna Baskın: İşletme Sahibi ve 4 Kadın Tutuklandı

KURTARILANLARDAN BİRİ 17 YAŞINDA

Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., 'Fuhşa aracılık veya zorlama' ve 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarından tutuklandı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

hiç kimse isteyerek bu haysiyetsizliği yapmaz yazık insanlara bunları bu duruma düşürenler utansın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
