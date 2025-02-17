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Çalıştığı yerden 3 kilo altın çaldı, en bilindik bahaneye sığındı

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Adana'da bir kişinin çalıştığı kuyumcudan farklı tarihlerde 3 kilo altın çalması saniye saniye görüntülenirken, şahıs yakalanıp tutuklandı. Hırsızın ifadesinde, "Bir an şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi G.Ö. 3 kilo altın bileziğinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine G.Ö., Yarbaşı Polis Merkezine müracaatta bulundu. Müracaattan sonra Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

MÜŞTERİLERE GÖSTERİP CEBİNE ATTI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Anıl Y.'nin müşterilere gösterdiği altın bilezikleri daha sonra rafa koyar gibi yaptıktan sonra cebine koyduğunu belirledi. Farklı tarihlerde defalarca aynı numara ile Anıl Y. toplam 3 kilo ağırlığında altın bilezik çaldı.

Çalıştığı yerden 3 kilo altın çaldı, en bilindik bahaneye sığındı

"ŞEYTANA UYDUM"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheliyi evinde yakaladı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Altınları bozdurup harcadım. Bir an şeytana uyup çaldım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıştığı yerden 3 kilo altın çaldı, en bilindik bahaneye sığındı

Çalıştığı yerden 3 kilo altın çaldı, en bilindik bahaneye sığındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hep bahane şeytana uydum..şeytan bile sizin gibiler yüzünden kesin Allah'ın adaletine sığınmıştır..eskiden evde kayıp bir şeyi ararken bile şeytan aldı götürdü satamadan getirdi derdik..

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