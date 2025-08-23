Adana'da Kızını Bıçakla Kovalayan Anne Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sinir krizi geçiren bir anne, kızını bıçakla kovaladı. Küçük kız çevredekilerden yardım isterken, anne gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovalamaya başladı. Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Olayın haber olmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi (35) gözaltına aldı. 10 yaşındaki E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
