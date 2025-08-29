Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ev sahibi Yener R., anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla dövdü. Kavga sonrası evinde fenalaşan Başak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ev sahibini yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

EV SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
zırzop:

mal sevdası yüzünden

