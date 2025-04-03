"MİT görevlisi" yalanıyla komiser yardımcısını bile kandırdılar
Adana'da kendini "MİT görevlisi" olarak tanıtan zanlı ve iki suç ortağı, 16 kişiyi dolandırarak 130 bin dolarlık vurgun yaptı. Mağdurları yasa dışı yollarla ABD'ye götüreceğini söyleyen dolandırıcılar, hepsini İstanbul Havalimanı'na gönderdi. Ayrıca dolandırıcılar, bir komiser yardımcısını da "Seni MİT'e aldıracağım" yalanıyla kandırdı.
Adana'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan M.A.A. (31), 2022'de arkadaşları M.K. (54) ve M.K. (58) ile ağına düşürdüğü 16 kişiyi, yasa dışı yollarla ABD'ye götürebileceğini söyledi. Kamu görevlileriyle arasının iyi olduğunu anlatıp, mağdurların güvenini kazanan M.A.A., hep birlikte önce bir Afrika ülkesine gideceklerini, oradan da ABD'ye geçiş yapacaklarını söyledi.
KOMİSER YARDIMCISINI DA KANDIRDI
Şüpheli, bir yakınının halı yıkama dükkanında buluştuğu mağdurlardan toplamda 128 bin 400 dolar topladı. Öte yandan M.A.A., dolandırıcılık sırasında tanıştığı, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı S.A.'yı da MİT görevlisi olduğuna inandırıp, "Seni MİT'e aldıracağım" yalanıyla kandırdı.
MAĞDURLARI ABD DİYE İSTANBUL'A GÖTÜRDÜ
Şüpheliler M.A.A., M.K. ve M.K., 22 Mayıs 2022'de ABD'ye gitme bahanesiyle 16 mağduru Adana Havalimanı'na çağırdı. Şüpheliler, 16 mağdurdan devletin ücretsiz uyguladığı sarıhumma aşısı olmaları için de 100'er dolar daha topladı. Mağdur 16 kişi uçağa binerek, İstanbul Havalimanı'na gitti.
GÖZALTINA ALINMA NUMARASI YAPTI
Şüphelilere bir daha ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar Adana'ya geri dönüp, M.A.A.'nın evine gitti. Bunun üzerine devreye giren komiser yardımcısı S.A., M.A.A. ile M.K. ve M.K.'yi polis aracıyla görev yaptığı polis merkezine götürdü. S.A., şüphelilere çay ve kahve ikram ettikten sonra serbest bıraktı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulununca şüpheliler hakkında 25 Mayıs 2022'de yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan M.A.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtmadığını, kimseyi de dolandırmadığını öne sürüp, arkadaşları M.K. ve M.K.'yi suçladı. Diğer şüpheliler ise dolandırıcılığı M.A.A.'nın yaptığını iddia etti. M.A.A., M.K., M.K. ve S.A. tutuklandı. 4 şüpheli hakkında 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Davanın ilk duruşmasında 4 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. S.A. ise mahkeme kararıyla yeniden mesleğine iade edildi. Şikayet üzerine mağdurların zararının bir kısmının giderildiği bildirildi. Tutuksuz yargılanan şüphelilerin, 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.