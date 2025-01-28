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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 16 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 16 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir kebapçıya yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olayın faillerinden 16 yaşındaki E.M. yakalanarak tutuklandı. Saldırının, iki suç örgütü arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirlendi.

Adana'da kebapçıya yapılan silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren katil zanlısının 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Mersin'de depoda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Aralık günü saat 19.30'da Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açmıştı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz (32), boynundan vurularak ağır yaralanmış, silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Şehmus Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil 16 yaşında

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğu tespit edildi.

Cinayet nedeni çete hesaplaşması

Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheli E.M.'nin Mersin'de bir depoda saklandığını tespit etti. Mersin'de operasyon yapan cinayet polisleri şüpheliyi yakaladı. Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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