Adana'da Kar Maskeli İki Kişi Eve Ateş Açtı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz iki kar maskeli şahıs, bir eve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şahıslardan birinin olay anında cep telefonuyla video kaydetmesi dikkat çekti. Olayda yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kar maskeli 2 kişi, gece saatlerinde bir eve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şans eseri kimse yaralanmadı.
Silah sesini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, gece saatlerinde 2 kişinin eve silahla ateş açtığı sırada cep telefonuyla video kaydı yapmaları dikkat çekti. - ADANA