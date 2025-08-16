Adana'da Kar Maskeli İki Kişi Eve Ateş Açtı

Adana'da kimliği belirsiz kar maskeli 2 kişi, bir eve ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şahıslardan birinin eve ateş ederken cep telefonuyla video kaydı yapması pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kar maskeli 2 kişi, gece saatlerinde bir eve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şans eseri kimse yaralanmadı.

Silah sesini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, gece saatlerinde 2 kişinin eve silahla ateş açtığı sırada cep telefonuyla video kaydı yapmaları dikkat çekti. - ADANA