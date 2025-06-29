Adana'da Kapalı Otopark Krizi Mahkemeye Taşındı

Adana'da Kapalı Otopark Krizi Mahkemeye Taşındı
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Adana'da iki iş merkezi arasında kapalı otoparkın ortak kullanımı konusunda yaşanan kriz, mahkemeye intikal etti. Plaza yöneticisi, otoparkın her iki bina için ortak alan olduğunu savunarak hukuki süreci başlattıklarını belirtti.

Adana'da iki iş merkezi arasında kapalı otopark krizi mahkemeye taşındı. Özen Plaza Yöneticisi Nazan Akça Subaşı, plaza sakinlerinin kapalı otoparkı kullanamadığını belirterek, otoparkın yönetim planına göre Baysan İş Merkezi ile ortak alan olduğunu söyledi.

Sorunun çözümü için önce ihtarname gönderdiklerini belirten Subaşı, "Otoparkın birlikte kullanılması talebimiz reddedildi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bilirkişi incelemesinde de otoparkın her iki binaya ait ortak alan olduğu tespit edildi. Ayrıca, otopark girişi sadece bizim parselimizde yer almasına rağmen, diğer site yönetimi bu kısmı kapatarak sadece kendi araçlarının girişine izin veriyor. Girişte plaka tanıma sistemi kurarak bizim binaya ait araçların geçişine engel oluyorlar" dedi.

Bilirkişi raporunun ardından Adana 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hakkı olmayan yere tecavüz" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Subaşı, bununla birlikte "müdahalenin meni" davası açtıklarını ve haksız kullanım bedelinin de talep edildiğini belirtti.

"Hiç kimse ortak alanı keyfi kullanamaz"

Subaşı, site yönetimlerinin ortak alanları tek başına kullanamayacağını vurgulayarak, "Hiç kimse keyfi olarak 'sen kullanamazsın' diyemez. Burası bir hukuk devleti. İnsanların özgürlükleri var ama suç işleme özgürlüğü yok. Bu suçu işleyenler ceza alacak. Kolluk kuvveti marifetiyle araçlar çıkartılarak otoparkın ortak kullanımı sağlanacak" diye konuştu.

Yıllardır süren sessizliğe son verdiklerini söyleyen Subaşı, yönetime geldikten sonra durumu fark ederek gerekli yasal adımları attıklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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