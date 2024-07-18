Üye Girişi
Haberler

Adana'da İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da sosyal medya hesaplarından İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan M.Ç.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan inceleme başlatıldı.

Adana'da İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sosyal medya hesaplarından hakaret ve saldırı içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada İslami değerlere yönelik saldırı içerikli görüntüler başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüleri paylaşan M.Ç.'nin (23) gözaltına alındığını açıkladı. Şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı.

Adana Seyhan'da yakalandı

'Gereği Yapıldı' vurgusuyla sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Sosyal Medya İnceleme Adana 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title