Adana'da İş Yerine 57 Kurşun Sıkan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir iş yerine 57 kurşun sıkan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Saldırganların daha önce bir kişinin öldürüldüğü olayda iş yeri sahibinin kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, 9 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait beyaz eşya satışı yapılan iş yerine gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinin sabah saldırıyı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Polisin yaptığı incelemede iş yerine 57 el ateş edildiği belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. 65 saatlik kayıtları tek tek inceleyen ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler T.T. ve H.S.'yi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Saldırının nedeni cinayetle biten kavgayı ayırmama

Öte yandan, olayın nedeni de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada Mahmut Ayta, M.Y. tarafından 8 el başına ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili M.Y. ile birlikte 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrasında Mahmut Ayta'nın yakınları kavgayı görüp ayırmadığını öne sürdüğü M.A.'ya husumet beslemeye başladı. Bu nedenle Ayta'nın yakınları T.T. ve H.S.'nin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. - ADANA