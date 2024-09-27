Adana'da İkinci Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Yaşlı kadının öldüğü yerde 6 ayda ikinci kaza

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşlı kadının öldüğü kaza yerinde 6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı yaşandığı öğrenildi

Vatandaşlar caddeye kasis yapılmasını istedi

ADANA - Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşlı kadının öldüğü kaza yerinde 6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 09: 25 sıralarında Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 73 yaşındaki Mehmet Taşkın'ın idaresindeki Ford marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaya 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı

Kazayı gören Sercan Eren (39), caddede sürekli kaza olduğunu 6 ay önce de kaza yaşandığını belirterek, "6 ay içerisinde yaşanan ikinci kaza ve ikinci can gitti. Biz buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Yine yaya yolu yine sürücü durmadı

Eren, yaşlı kadının yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin vurması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. 25 Eylül akşamı da Kozan Yolunda yaya geçinden geçmeye çalışan bir kadın durması için el kaldırdığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.