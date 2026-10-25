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Adana'da iki gündür kayıp olan 48 yaşındaki Mustafa Akel Seyhan Nehri'nde ölü bulundu

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Adana'da iki gündür kayıp olan 48 yaşındaki Mustafa Akel Seyhan Nehri'nde ölü bulundu
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Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel'in cansız bedeni Seyhan Nehri'nde bulundu. Yüreğir ilçesi Kuvayi Milliye Parkı kıyısında vatandaşların ihbarı üzerine sudan çıkarılan Akel'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel'in Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Kuvayi Milliye Parkı kıyısı Seyhan Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar nehir yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sudan çıkarılan kişinin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Mustafa Akel (48) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akel'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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