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Adana'da 'Huzur' Uygulaması: 6 Noktada Güvenlik Kontrolü

Adana'da 'Huzur' Uygulaması: 6 Noktada Güvenlik Kontrolü
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Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur' uygulaması kapsamında 95 polis ile 6 farklı bölgede araç kontrolleri yapıldı ve şüpheli kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için kentin 6 noktasında 'Huzur' uygulaması düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 15 Şubat'ta kent genelinde 'Huzur' uygulaması başlattı. Bu çerçevede Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin 6 farklı bölgesinde 95 polis ile 'Huzur' uygulaması düzenledi. Uygulamada trafikteki araçlar kontrol edilerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı.

Yetkililer, uygulamaların vatandaşın huzuru ve güvenliği için her gün yapılacağını belirttiler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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