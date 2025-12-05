Haberler

Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı

Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir dönercide salça ve turşuların kurtlandığını tespit eden ekipler, işletmeyi mühürledi.

Adana'da iş yerinde bulundurduğu salça ve turşu kurtlanan, hijyenik olmayan şartlarda hizmet veren dönerci mühürlendi.

Adana'dan mide bulandıran görüntüler geldi. Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.

Denetim sırasında tespit edilen bozuk yiyecekler de böyle görüntülendi:

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER SONRASI İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.

Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.
