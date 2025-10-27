Haberler

Adana'da Hastane Otoparkından Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı

Adana'da Hastane Otoparkından Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Adana'da bir motosiklet hırsızı, hastane otoparkında güvenlik kameralarına yakalandı. Hükümet yetkilileri, aracı olmadığını ve geri iade edeceğini öne sürerek teslim etti ancak adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da hastane otoparkında motosiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneden çıkamadan polis tarafından yakalanan şüpheli, "Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım, geri götürecektim" dediği öne sürüldü.

Olay, 11 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. bir süre acil önünde bekledikten sonra otoparka doğru yöneldi. Şüpheli, burada güvenliklerin yanında otoparkta bulunan bir motosikleti çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin çalındığını fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, M.E.D.'yi motosikletle hastaneden çıkamadan yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheli ifadesinde, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gitmiştim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, motosiklet sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
