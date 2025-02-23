Parkta kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yer alan Güney Yıldızı Parkı'nda iddiaya göre, iki genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

ARKADAŞLARI GÜLEREK İZLEDİ

Bu arada, genç kızların arkadaşları bu anları gülerek film izler gibi izledi. Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.