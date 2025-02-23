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Parkta kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi

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Adana'da iki genç kız bilinmeyen bir nedenle parkta birbirine girdi. Genç kızların yumruk yumruğa kavga ettiği anları arkadaşlarının gülerek seyretmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yer alan Güney Yıldızı Parkı'nda iddiaya göre, iki genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

ARKADAŞLARI GÜLEREK İZLEDİ

Bu arada, genç kızların arkadaşları bu anları gülerek film izler gibi izledi. Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Parkta kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

mal bunlar erkek için kavga etmişlerdir aynı kırığa takildilarsa

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

daha haberi açmadan tahminde bulundum Adana diye :)

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