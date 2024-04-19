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Furkan Nesli Derneği'nde 2 kişiyi bıçaklayan kadından tehdit: Bana baş kaldıranın başını keserim

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Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırgan adliyeye sevki sırasında, 'Bana baş kaldıran adamın başını keserim' diyerek tehditler savurdu.

Adana'da 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sek edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım" dedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği'nde 17 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden 24 yaşındaki Betül A., Sevda S. ve Hatice K.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Furkan Nesli Derneği'nde 2 kişiyi bıçaklayan kadından hayrete düşüren sözler: Bana baş kaldıranın başını keserim

"BANA DELİ DEDİKLERİ İÇİN KENDİMİ KAYBETTİM"

Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Furkan Nesli Derneği'nde 2 kişiyi bıçaklayan kadından hayrete düşüren sözler: Bana baş kaldıranın başını keserim

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN TEHDİTLER SAVURDU

Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım." dedi. Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Furkan Nesli Derneği'nde 2 kişiyi bıçaklayan kadından hayrete düşüren sözler: Bana baş kaldıranın başını keserim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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