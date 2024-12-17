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Adana'da Eski Eşini Dünya Kadınlar Günü'nde Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Adana'da Eski Eşini Dünya Kadınlar Günü'nde Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası
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Adana'da, eski eşi Feray Balkan'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tabancayla öldüren Seçkin E., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayetin toplumda yarattığı etki nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmadığını belirtti.

Adana'da, eski eşi başhekim yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu Seçkin E. hakkındaki gerekçeli kararda, cinayetin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işlendiğine dikkat çekilerek, iyi hal indirimi uygulanmamasının da sebepleri anlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ın Adana'da annesinin evinin bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde, 8 Mart'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski eşi astsubay Seçkin E'ye verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yazılan kararda, sanığın olay günü oğluna kek vermek için eski eşi Feray Balkan'ın yanına gittiğini öne sürdüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, Feray Balkan'ın kendisine 'Bir kek için mi geldin, oğlumun masrafları var, işim başımdan aşkın, bir kekle mi baba oluyorsun?' dediğini ve kendisine hakaret ettiğini, 'Çocuğu alamazsın' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, kendisinden para istediğini iddia etmişse de dosyada mevcut bulunan kamera kayıtları incelendiğinde sanığın saat 18.17'de Balkan'ın bulunduğu apartmana girdiği ve 18.18'de olayı gerçekleştirdiği, soğukkanlılıkla olay yerinden çıkışının kameraya yansıdığı değerlendirdiğinde, Feray Balkan'ın bu kadar kısa süre içinde sanığa bu kadar cümle sarf etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır. Feray Balkan'ın çocuklar için para talep ettiği kabul edilse dahi sanığın ortak çocuklara bakmakla yükümlü olduğu, telefon mesajlaşmaları incelendiğinde sürekli Balkan ile yeniden bir araya gelme çabasında olduğu, Balkan'ın ise yeniden ortak hayat kurmayı kabul etmediği, kısa net cevaplar vererek sanıkla konuşmak istemediği anlaşılmıştır."

Kararda, Dünya Kadınlar Günü 'ne vurgu yapıldı

Kararda, öldürülen Balkan'ın sanık Seçkin E'ye hakaret ettiğine yönelik herhangi bir delil olmadığı anlaşıldığından, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar sabıkasız bir geçmişe sahipse de kadın cinayetlerinin toplumumuzu derinden yaralaması, gerek yasa koyucu gerek yargı organları ve kolluk birimlerince kadın cinayetlerinin önüne geçmek amaçlı birçok önlem alınırken toplum bu konuda eğitilmeye çalışılırken sanığın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın doktor olan, çocuklarının annesi olan boşandığı eşini öldürmesi, yargılanması sırasında mahkemeye yansıyan bir pişmanlık yaşamadığı gözlemlendiğinden kamu vicdanını yaralayan bu vahim olay karşısında Türk milleti adına karar veren mahkememizde sanık hakkında Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde tanımlanan 'iyi hal indirimi' tatbik edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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