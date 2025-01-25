Karar açıklandığı an gözü döndü: Bırakın bir yumruk daha atayım

Adana'da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini başına yastık koyup, tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen; ancak cezası eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozulan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yurt dışında yük gemisinde çalışan sanık Ozan Ali Özten, 14 Ağustos 2021'de iş yerinden izin alarak, eşi Kibar Özten'e (35) haber vermeden eve geldi. Özten, çocuklarının diğer odada uyuduğu esnada kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Kibar ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özten, eşinin başına tabancayla ateş edip öldürdü. Olay sonrası arkadaşının yanına giden ve suç aleti silahı arkadaşına vererek, "Bu, çok önemli bir olaya karıştı; bunu yok et" diyen Özten, arkadaşıyla kahve içti. Daha sonra arkadaşıyla birlikte evde bulunan iki çocuğunu da alarak, annesi Aysel Özten'in evine giderek, çocuklarını annesine bıraktıktan sonra polis çağırıp, teslim oldu. Tutuklanan ve hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özten, 14 Temmuz 2023'te yapılan karar duruşmasında 5237 Sayılı TCK 82/1-d maddesi gereği 'Eşe karşı kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

ACILI AİLEDEN CEZAYA İTİRAZ

Öldürülen Kibar Özten'in ailesinin avukatları, Ozan Ali Özten'e verilen karara itiraz etti. Ailenin avukatları, Kibar Özten'in uyurken savunmasız bir şekilde öldürüldüğünü öne sürerek, sanığın 5237 Sayılı TCK 82/1-d maddesinin yanı sıra 5237 Sayılı TCK 82/1-e maddesini de barındırdığını ilerleyen aşamalarda af veya ceza indirimi gibi durumlardan faydalanmaması için 2 nitelik halden de cezalandırılması gerektiğini, infazı için maddenin en ağır hali ile uygulanmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin aldatıldığı gerekçesiyle bu suçu işlediğini ileri sürüp, 'haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını talep etti.

YENİDEN YARGILANIYOR

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, sanık Ozan Ali Özten'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozarak, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Karar sonrası Adana 7 'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyada sanık Ozan Ali Özten'in yeniden yargılanmasına devam edildi.

"OLAY UYURKEN DEĞİL, TARTIŞIRKEN OLDU"

Duruşmaya, tutuklu sanık Ozan Ali Özten katıldı. Taraf avukatları ve müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada, sanık Özten, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Eşini, tartışma sırasında öldürdüğünü söyleyen Özten, "Olay uyurken değil, tartışırken oldu. Zaten tartışma olmasaydı olay bu aşamaya gelmezdi Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ozan Ali Özten'in tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dosyadaki eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

SANDALYELERİN ÜZERİNDEN ATLAYIP SALDIRMAK İSTEDİ

Mahkeme mübaşiri duruşmanın bittiğini söyleyip salonun boşaltılmasını istediği sırada öldürülen Kibar Özten'in ablası Nadire S. ayağa kalkıp elindeki çantayı katil zanlısı eniştesine fırlattı. Sanık eğilince çanta değmedi. Bunun üzerine öfkeli abla sandalyelerin üzerinden atlayarak sanığa, "Kardeşim toprağın altında bu katilin burada işi ne?" diye bağırarak vurmak istedi. Mahkemedeki özel güvenlik görevlileri acılı ablayı sanığa vurmadan yakalayıp salondan dışarı çıkartırken abla, "Bırakın bir yumruk atayım" diyerek ağladı.