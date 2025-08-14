Adana'da Dronla Trafik Uygulaması: Emniyet Kemeri ve Telefon Cezası

Adana'da polis ekiplerinin dronlu trafik uygulamasında hem cep telefonuyla konuşan hem de kemeri koltuğa takan sürücü yakalanınca, "Kızımla konuşuyorum yasak mı, kemer nereye takılır?" diye konuşması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Bülent Angın Bulvarında dron destekli uygulama yaptı. Polis uygulamada dron ile emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüleri tek tek tespit etti. Bir polis, ihlal yapan sürücülerin plakasını telsiz ile uygulama noktasındaki ekibe iletti. Polisler de ihlal yapan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı. Hem emniyet kemeri hem de cep telefonuyla konuşma ihlali yapan bir sürücüyü durduran polis sürücüye iki ihlal yaptığını cezai işlem uygulayacağını söyledi.

"Sürücü ile ilginç diyalog"

Emniyet kemerini koltuğun arkasına neden taktığı sorulan sürücü, "Ben istesem onu takardım. İki dakika da takardım" dedi. Takılı olmadığı tekrar sorulunca, "Tamam doğru takılı değildi. Ben yalanda demedim essahta (gerçekte) demedim. Ben gevşeklikte yapmıyorum yani" diye cevap verdi. Sürücüye bu kez de telefonla konuştuğu sorulunca, "Evet kızımla konuşuyordum yasak mı?" dedi. Polisin "Araç kullanırken telefonla konuşmak yasak" demesi üzerine, cevap veremedi.

Sürücüye hareket halindeyken araçta telefonlu konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uygulandı. - ADANA